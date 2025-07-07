В Баку стартовало IX совещание руководителей органов дипломатических служб

В Баку состоялась церемония открытия IX совещания руководителей органов дипломатических служб на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

В Баку состоялась церемония открытия IX совещания руководителей органов дипломатических служб на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел в соцсети X.

На мероприятии выступили ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

На совещании были рассмотрены основные направления внешней политики Азербайджана, а также планы и результаты работы в области экономики, безопасности, энергетики, культуры и коммуникаций, проанализирована текущая ситуация в регионе и в сфере международной безопасности.

В рамках совещания, которое продлится до 9 июля, будут организованы панельные сессии, посвященные различным аспектам дипломатии, таким как двусторонние и многосторонние отношения, экономическая, климатическая, энергетическая, судебная, гуманитарная и культурная дипломатия, международное развитие, внешняя политика, парламентская дипломатия и др.

Совещание продолжит свою работу специальной сессией в Ханкенди 9 июля - в день профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана.