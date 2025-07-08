США прекращают субсидии в солнечную и ветровую энергетику

Президент США подписал указ о прекращении государственных субсидий в солнечную и ветровую энергетику.

Президент США подписал указ о прекращении государственных субсидий в солнечную и ветровую энергетику.

Как сообщает Report , документ распространила пресс-служба Белого дома.

Из указа Трампа следует, что "федеральное правительство США на протяжении слишком долгого времени вынуждало налогоплательщиков субсидировать дорогие и ненадежные источники энергии". В документе подчеркивается, что распространение проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики "вытесняет доступные, надежные и регулируемые внутренние источники энергии", а также "нарушает работу электросетей".

Кроме того, согласно позиции американского правительства, субсидии в сфере зеленой энергетики "угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку ставят их в зависимость от цепочек поставок, контролируемых иностранными противниками".

Документ обязывает министра финансов США Скотта Бессента в течение 45 дней с момента подписания Трампом законопроекта о госрасходах, предусматривающего снижение налогов и повышение потолка госдолга, принять все необходимые меры с целью прекращения налоговых отчислений в сфере солнечной и ветровой энергетики. Законопроект Трамп подписал 4 июля.