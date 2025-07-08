Трамп: США будут поставлять Украине оружие

США намерены поставлять Украине оружие.

США намерены поставлять Украине оружие.

Как передает Report , об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться", - заявил Трамп в ответ на вопрос о наличии у американской администрации планов поставки оружия Киеву.

Он также отметил, что радикальное палестинское движение ХАМАС стремится к прекращению огня, а новый инцидент в секторе Газа не является препятствием этому.

"Я так не думаю. Они хотели встретиться, и они хотят прекращения огня, так что я так не думаю", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, препятствует ли переговорам о прекращении огня с ХАМАС инцидент, во время которого был ранен или убит как минимум один военнослужащий ЦАХАЛ.