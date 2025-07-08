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Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 104

Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 104 Не менее 104 человек погибли в результате наводнения в штате Техас, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.
Другие страны
8 июля 2025 г. 02:55
Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 104

Не менее 104 человек погибли в результате наводнения в штате Техас, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал NBC News.

По его данным, среди погибших как минимум 28 детей. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах посетить пострадавший от наводнения штат 11 июля. 6 июля он ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр штата Техас. Трамп отметил, что федеральные власти оказывают содействие местным службам в ликвидации последствий наводнения. 5 июля в Техас прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

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