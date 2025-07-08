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СМИ: Израиль хочет согласовать с США возможность новых ударов по Ирану

СМИ: Израиль хочет согласовать с США возможность новых ударов по Ирану Израиль готовится к нанесению новых ударов по территории Ирана в случае возобновления ядерной программы исламской республики.
Другие страны
8 июля 2025 г. 00:23
СМИ: Израиль хочет согласовать с США возможность новых ударов по Ирану

Израиль готовится к нанесению новых ударов по территории Ирана в случае возобновления ядерной программы исламской республики.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может дать добро на подобные действия. Так, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер после недавнего визита в Вашингтон на закрытых встречах выразил мнение, что глава Белого Дома поддержал бы удары по Ирану "при определенных обстоятельствах".

Среди них портал указал попытку Тегерана вывезти высокообогащенный уран из атакованных ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане. Другим поводом может стать возобновление работы объектов по обогащению урана.

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