Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android

Компания Google отключит от своих сервисов смартфоны, работающие на устаревших версиях Android.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, владельцы этих устройств не смогут с 27 сентября пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями.
В частности, ограничение коснется смартфонов на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке. Чтобы снова получить возможность пользоваться сервисами IT-гиганта, придется перейти на гаджет под управлением Android 3.0 и новее.