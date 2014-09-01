Количество доменов в зоне .ORG достигло 10,4 млн.

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ / Компания Public Interest Registry, оператор одного из первых доменов верхнего уровня .ORG, подвела итоги первого полугодия.Так, за 6 месяцев нынешнего года число доменов в зоне .ORG увеличилось на 143,5 тыс., или на 1,4%, а число зарегистрированных доменов достигло 10,4 млн.

Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, в отчете компании отмечаются высокие показатели продления регистраций в домене. Почти 85% регистрантов продлевают регистрацию своих доменов в зоне .ORG после трех лет работы; после одного года или двух лет эти показатели составляют чуть более 55% и 72,3% соответственно. Средний процент продления регистраций составляет 73,9%.

Наряду с США, традиционным лидером по регистрациям в домене .ORG, в первую пятерку вошли Великобритания, Канада, Австралия и Франция. Вместе с тем, Public Interest Registry с удовлетворением отмечает заметный рост популярности домена на азиатском рынке, прежде всего, в Китае, Японии и Индии.

Дальнейшему распространению популярности должен содействовать и запуск трех новых национализированных доменов верхнего уровня, являющихся версиями .ORG на хинди, китайском и русском языках.