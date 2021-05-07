SEC призывает к прямому регулированию криптобирж

В настоящий момент не существует защиты от мошенничества или манипуляций на криптобиржах

Конгрессу США необходимо разработать законодательство, регулирующее криптобиржи в США, поскольку действующие законы не относят их к непосредственной компетенции ни одного регулятора.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, так считает глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер.

Г.Генслер в четверг принял участие в слушаниях комитета по финансовым услугам Палаты представителей США по вопросу ситуации с акциями GameStop и ряда других компаний. Это было первое выступление Генслера после его назначения на должность в прошлом месяце.

"В данный момент на биржи, на которых торгуются эти криптоактивы, не распространяется никакая нормативная база – ни SEC, ни близкой ей Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)", – приводит его слова Barron's.

Генслер отметил, что в настоящий момент не существует защиты от мошенничества или манипуляций на криптобиржах. Создание нового регулятора или расширение полномочий действующих агентств может затронуть такие компании, как Coinbase Global, отмечает Barron's. Криптобиржи взаимодействуют с несколькими регуляторами, а их операции регулируются множеством правил на федеральном уровне и уровне штатов. Coinbase прошла несколько проверок, включая проверку со стороны SEC в преддверии прямого листинга, который состоялся в апреле. Однако криптобиржи принимают некоторые решения без руководства регуляторов, в том числе решения о начале торгов той или иной криптовалютой.

Представитель Coinbase заявил, что компания готова обсуждать меры регулирования. "Мы приветствуем обсуждения того, как правильно разработать крипторегулирование, – написал главный юрист Coinbase Пол Грюэл в Twitter. – Мы будем рады любому шансу поделиться нашим собственным опытом по вопросу того, что лучше для потребителей, пользователей и правоохранительных органов, а что нет".

В конце президентства Дональда Трампа министерство финансов США предлагало обязать финансовые компании проверять личные данные пользователей при операциях с криптокошельками, которые позволяют хранить криптовалюту за пределами бирж.

