Хуситы планируют нарастить военный потенциал для ударов по Израилю

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены усилить военные возможности своих вооруженных формирований для повышения эффективности ударов по Израилю.

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены усилить военные возможности своих вооруженных формирований для повышения эффективности ударов по Израилю.

Как сообщает Report ссылаясь на ТАСС, об этом заявил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси.

"Мы, йеменский народ, на государственном и общественном уровнях, в военной и других сферах не упустим возможности поддержать палестинский народ. Мы изучаем дополнительные варианты силового воздействия и продолжим развивать наш военный потенциал, чтобы более эффективно противостоять врагу и усилить давление на него", - отметил он.