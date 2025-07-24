Германия проведет экспертизу закона Зеленского об антикоррупционных органах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия согласилась провести экспертизу нового законопроекта о статусе антикоррупционных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия согласилась провести экспертизу нового законопроекта о статусе антикоррупционных органов.

Как передает Report, это обсуждалось во время разговора Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, сообщил Владимир Зеленский в социальных сетях.

"Проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов в Украине. Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", - сказал он.

Также он проинформировал Мерца о ситуации на фронте и потребности в дополнительном финансировании для производства дронов.