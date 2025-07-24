Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей и выразил готовность усилить меры самообороны

Таиланд понизил уровень дипломатических отношений с Камбоджей и заявил о своей готовности "усилить меры самообороны", если противоположная сторона не прекратит вооруженные нападения.

Таиланд понизил уровень дипломатических отношений с Камбоджей и заявил о своей готовности "усилить меры самообороны", если противоположная сторона не прекратит вооруженные нападения.

Как передает Report, это указано в специальном заявлении таиландского МИД.

"Правительство Королевства Таиланд готово усилить меры самообороны, если Камбоджа продолжит вооруженные нападения и нарушения суверенитета Таиланда, в соответствии с нормами и принципами международного права", — заявили в ведомстве.

Также указывается, что, принимая во внимание серьезность ситуации, сложившейся из-за "спланированных и преднамеренных действий Камбоджи против Таиланда", Бангкок решил понизить уровень дипломатических отношений и отозвать посла из Пномпеня, а также предложил камбоджийскому правительству отозвать своего посла из Таиланда.

В МИД обвинили Камбоджу в установке противопехотных мин на территории Таиланда, из-за чего во время патрулирования 16 и 23 июля 2025 года пострадали военнослужащие королевства, а также в ударах по военной базе и гражданским объектам, в том числе больнице, которые произошли сегодня. В ведомстве подчеркнули, что атака привела к жертвам среди мирных жителей.

Министерство национальной обороны Камбоджи заявляло, что Таиланд первым начал эскалацию конфликта в четверг.

Таиланд призывает Камбоджу взять на себя ответственность за произошедшие инциденты, прекратить нападения на гражданские и военные объекты и прекратить любые действия, нарушающие таиландский суверенитет.

"Подобные действия в корне противоречат принципам добрососедства и добросовестности и еще больше подорвут репутацию и авторитет Камбоджи на мировой арене", - подчеркнули в ведомстве.