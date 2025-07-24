О нас

Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей и выразил готовность усилить меры самообороны

Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей и выразил готовность усилить меры самообороны Таиланд понизил уровень дипломатических отношений с Камбоджей и заявил о своей готовности "усилить меры самообороны", если противоположная сторона не прекратит вооруженные нападения.
Другие страны
24 июля 2025 г. 20:21
Таиланд понизил уровень дипотношений с Камбоджей и выразил готовность усилить меры самообороны

Таиланд понизил уровень дипломатических отношений с Камбоджей и заявил о своей готовности "усилить меры самообороны", если противоположная сторона не прекратит вооруженные нападения.

Как передает Report, это указано в специальном заявлении таиландского МИД.

"Правительство Королевства Таиланд готово усилить меры самообороны, если Камбоджа продолжит вооруженные нападения и нарушения суверенитета Таиланда, в соответствии с нормами и принципами международного права", — заявили в ведомстве.

Также указывается, что, принимая во внимание серьезность ситуации, сложившейся из-за "спланированных и преднамеренных действий Камбоджи против Таиланда", Бангкок решил понизить уровень дипломатических отношений и отозвать посла из Пномпеня, а также предложил камбоджийскому правительству отозвать своего посла из Таиланда.

В МИД обвинили Камбоджу в установке противопехотных мин на территории Таиланда, из-за чего во время патрулирования 16 и 23 июля 2025 года пострадали военнослужащие королевства, а также в ударах по военной базе и гражданским объектам, в том числе больнице, которые произошли сегодня. В ведомстве подчеркнули, что атака привела к жертвам среди мирных жителей.

Министерство национальной обороны Камбоджи заявляло, что Таиланд первым начал эскалацию конфликта в четверг.

Таиланд призывает Камбоджу взять на себя ответственность за произошедшие инциденты, прекратить нападения на гражданские и военные объекты и прекратить любые действия, нарушающие таиландский суверенитет.

"Подобные действия в корне противоречат принципам добрососедства и добросовестности и еще больше подорвут репутацию и авторитет Камбоджи на мировой арене", - подчеркнули в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tailand Kamboca ilə diplomatik əlaqələrin səviyyəsini aşağı salıb

Экслюзивные новости

Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi