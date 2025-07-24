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МИД РФ: Реализация израильской декларации по Западному берегу грозит эскалацией

МИД РФ: Реализация израильской декларации по Западному берегу грозит эскалацией Россия рассчитывает, что принятая Кнессетом декларация о распространении израильского суверенитета на Западный берег реки Иордан не будет претворена в жизнь, поскольку ее реализация приведет к обострению палестино-израильского конфликта.
Другие страны
24 июля 2025 г. 20:37
МИД РФ: Реализация израильской декларации по Западному берегу грозит эскалацией

Россия рассчитывает, что принятая Кнессетом декларация о распространении израильского суверенитета на Западный берег реки Иордан не будет претворена в жизнь, поскольку ее реализация приведет к обострению палестино-израильского конфликта.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

В ведомстве также добавили, что такой шаг израильских парламентариев самым негативным образом воспринимается в Москве. Он фактически предопределяет итоги переговоров по окончательному статусу палестинских территорий и идет вразрез с взятыми на себя Израилем обязательствами в рамках "процесса Осло", а также положениями профильных резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Российская сторона видит задачу в налаживании прямых палестино-израильских переговоров, целью которых должно стать создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, в качестве стержневого элемента стабилизации Ближнего Востока.

Напомним, что 23 июля Кнессет (парламент) Израиля принял декларацию о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан. Документ предполагает "в кратчайшие сроки распространить суверенитет – израильское право, судопроизводство и управление – на всю еврейскую зону поселений во всем ее многообразии в Иудее, Самарии и долине Иордана".

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