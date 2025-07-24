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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд.
Финансы
24 июля 2025 г. 16:40
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд.

Как передает Report, это следует из сообщения ЕЦБ.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

"Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении.

ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года. Тогда ставка рефинансирования была снижена до 3,65% с 4,25% годовых.

Регулятор отмечает, что в настоящее время инфляция находится на уровне среднесрочной цели в 2%, и поступающая информация в целом соответствует предыдущей оценке по перспективам инфляции.

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