В Азербайджане разработано правовое регулирование венчурного финансирования

В Азербайджане разработано правовое регулирование венчурного финансирования

В Азербайджане разработан и представлен правительству законопроект о венчурном финансировании.

Как передает Report, об этом сообщил председатель ЦБА Талех Кязымов на встрече с экономистами-экспертами.

Согласно информации, законопроект уже находится на стадии согласования.

На встрече также обсуждались вопросы цифрового банкинга, регулирования криптовалют и венчурного рынка, состояние законопроектов о виртуальных активах и венчурном финансировании, безопасность в банковском секторе, мошенничество с банковскими картами, регулирование получения онлайн-кредитов, ограничение доступа к данным для иностранных граждан, работающих в банковском секторе, и другие вопросы.

Напомним, что в 2022 году в Азербайджане был создан венчурный фонд "Caucasus Ventures" с участием Агентства инноваций и цифрового развития, Группы компаний "PAŞA Holdinq" и частных инвесторов. Уставный капитал фонда составляет 11,3 млн манатов.

Кроме того, в 2024 году были созданы венчурные фонды "SABAH.fund" с капиталом 25 млн долларов США и "INMerge Ventures" с капиталом 4 млн долларов США.