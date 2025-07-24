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Азербайджан обсудил налоговые реформы с МВФ

Азербайджан обсудил налоговые реформы с МВФ Азербайджан провел обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ) по налоговым реформам.
Финансы
24 июля 2025 г. 16:38
Азербайджан обсудил налоговые реформы с МВФ

Азербайджан провел обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ) по налоговым реформам.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Обсуждения состоялись в ходе встречи с главой миссии МВФ в Азербайджане Анной Бордон.

"Партнерство с международными финансовыми институтами имеет важное значение для поддержки модели устойчивого экономического развития в нашей стране. Мы обсудили приоритеты взаимодействия, макроэкономические показатели и прогнозы Азербайджана, а также вопросы диверсификации экономики", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, IMF mull tax reforms
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan IMF ilə vergi islahatlarını müzakirə edib

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