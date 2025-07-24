Азербайджан обсудил налоговые реформы с МВФ

Азербайджан провел обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ) по налоговым реформам.

Азербайджан провел обсуждения с Международным валютным фондом (МВФ) по налоговым реформам.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Обсуждения состоялись в ходе встречи с главой миссии МВФ в Азербайджане Анной Бордон.

"Партнерство с международными финансовыми институтами имеет важное значение для поддержки модели устойчивого экономического развития в нашей стране. Мы обсудили приоритеты взаимодействия, макроэкономические показатели и прогнозы Азербайджана, а также вопросы диверсификации экономики", - говорится в публикации.