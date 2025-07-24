Страховой рынок Азербайджана вырос в I полугодии почти на 13%

В январе-июне этого года 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, собрали страховых взносов на сумму 817,048 млн манатов.

Суммарные премии 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, в январе-июне этого года составили 817,048 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Страховщики в отчетном периоде по страховым случаям выплатили 432,198 млн манатов (+21,4%).

В целом, в первом полугодии на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 52,9 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 49,1 маната.