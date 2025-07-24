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Страховой рынок Азербайджана вырос в I полугодии почти на 13%

Страховой рынок Азербайджана вырос в I полугодии почти на 13% В январе-июне этого года 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, собрали страховых взносов на сумму 817,048 млн манатов.
Финансы
24 июля 2025 г. 14:26
Страховой рынок Азербайджана вырос в I полугодии почти на 13%

Суммарные премии 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, в январе-июне этого года составили 817,048 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Страховщики в отчетном периоде по страховым случаям выплатили 432,198 млн манатов (+21,4%).

В целом, в первом полугодии на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 52,9 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 49,1 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows by nearly 13%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 13 %-ə yaxın böyüyüb

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