Состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита - Франция"

В Центре кино Низами состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита - Франция", посвященного официальным визитам общенационального лидера Гейдара Алиева во Францию.

В киноцентре Низами состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита - Франция", посвященного официальным визитам общенационального лидера Гейдара Алиева во Францию.

Как сообщает Report, выступивший перед показом киноленты руководитель проекта, известный путешественник и журналист Азер Гариб отметил, что фильм, который переносит зрителей во французскую столицу Париж, показывает неофициальные стороны официального визита великого лидера.

Он отметил, что в фильме также представлены исторические факты об особой роли Гейдара Алиева в формировании дружественных связей между Азербайджаном и Францией.

Это уже шестой фильм из цикла "По следам одного визита", посвященного поездкам общенационального лидера. Ранее творческая группа подготовила фильмы о визитах Гейдара Алиева в Италию, Китай, Японию, Тюркский мир и Великобританию. Цикл фильмов отражает его деятельность на международном уровне, работу, проделанную им для укрепления связей Азербайджана с мировыми державами, и шаги, предпринятые для повышения международного авторитета нашей страны.



Фото: Вугар Ханларов