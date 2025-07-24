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Состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита - Франция"

Состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита - Франция" В Центре кино Низами состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита - Франция", посвященного официальным визитам общенационального лидера Гейдара Алиева во Францию.
Внешняя политика
24 июля 2025 г. 20:41
Состоялась презентация документального фильма По следам одного визита - Франция

В киноцентре Низами состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита - Франция", посвященного официальным визитам общенационального лидера Гейдара Алиева во Францию.

Как сообщает Report, выступивший перед показом киноленты руководитель проекта, известный путешественник и журналист Азер Гариб отметил, что фильм, который переносит зрителей во французскую столицу Париж, показывает неофициальные стороны официального визита великого лидера.

Он отметил, что в фильме также представлены исторические факты об особой роли Гейдара Алиева в формировании дружественных связей между Азербайджаном и Францией.

Это уже шестой фильм из цикла "По следам одного визита", посвященного поездкам общенационального лидера. Ранее творческая группа подготовила фильмы о визитах Гейдара Алиева в Италию, Китай, Японию, Тюркский мир и Великобританию. Цикл фильмов отражает его деятельность на международном уровне, работу, проделанную им для укрепления связей Азербайджана с мировыми державами, и шаги, предпринятые для повышения международного авторитета нашей страны.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке Фото"Bir səfərin izi ilə - Fransa" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

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