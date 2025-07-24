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Азербайджанский дзюдоист взял бронзу XVIII Европейского юношеского летнего Олимпийского фестиваля

Азербайджанский дзюдоист взял бронзу XVIII Европейского юношеского летнего Олимпийского фестиваля Сборная Азербайджана по дзюдо добавила еще одну медаль в свой актив на XVIII Европейском юношеском летнем Олимпийском фестивале (EYOF), проходящем в столице Северной Македонии Скопье.
Индивидуальные
24 июля 2025 г. 20:44
Азербайджанский дзюдоист взял бронзу XVIII Европейского юношеского летнего Олимпийского фестиваля

Сборная Азербайджана по дзюдо добавила еще одну медаль в свой актив на XVIII Европейском юношеском летнем Олимпийском фестивале (EYOF), проходящем в столице Северной Македонии Скопье.

Report сообщает, что Мухаммед Агакишиев, выступавший в весовой категории 73 кг, одолел Александра Алейникова (Олимпийский комитет Беларуси) иппоном в схватке за третье место.

Отметим, что ранее на EYOF-2025 наши дзюдоисты Гюльшан Гусейнова (44 кг), Рза Халилли (до 50 кг), Расул Ализаде (до 55 кг) завоевали золотые медали, Нуране Гаджизаде (до 48 кг), Зейд Алескеров (до 60 кг) - серебро, а Айсун Мамедова (до 52 кг) - бронзу.

Сборная Азербайджана с 7 медалями - 3 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми - сохраняет лидерство в общекомандном зачете.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha bir cüdoçusu XVIII Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalında fəxri kürsüyə yüksəlib

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