Гутерриш обеспокоен эскалацией между Камбоджей и Таиландом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен пограничным конфликтом между Камбоджей и Таиландом, призывает стороны к сдержанности.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за вооруженными столкновениями на границе Камбоджи и Таиланда. Генеральный секретарь призывает обе стороны к максимальной сдержанности и разрешению разногласий посредством диалога", - сказал он.