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Гутерриш обеспокоен эскалацией между Камбоджей и Таиландом

Гутерриш обеспокоен эскалацией между Камбоджей и Таиландом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен пограничным конфликтом между Камбоджей и Таиландом, призывает стороны к сдержанности.
Другие страны
24 июля 2025 г. 21:08
Гутерриш обеспокоен эскалацией между Камбоджей и Таиландом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен пограничным конфликтом между Камбоджей и Таиландом, призывает стороны к сдержанности.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за вооруженными столкновениями на границе Камбоджи и Таиланда. Генеральный секретарь призывает обе стороны к максимальной сдержанности и разрешению разногласий посредством диалога", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş Kamboca ilə Tailand arasında gərginliyin artmasından narahatdır

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