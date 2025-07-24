Президент Мексики заявила о сокращении трафика фентанила в США на 50%

Трафик фентанила из Мексики в США сократился на 50% с октября 2024 года благодаря усилиям мексиканских силовых структур.

Трафик фентанила из Мексики в США сократился на 50% с октября 2024 года благодаря усилиям мексиканских силовых структур.

Как передает Report, об этом заявила президент республики Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"С октября, когда мы (администрация Шейнбаум - ред.) вступили в должность, и по сегодняшний день трафик фентанила в США снизился на 50%", - подчеркнула глава государства. Она добавила, что эти данные подтверждаются американскими властями.

"Что это значит? Это значит, что в Мексике изымается больше фентанила, и он уже не попадает в США. Благодаря чему? Благодаря всей стратегии в сфере безопасности, - объяснила Шейнбаум. - Это не связано с действиями против какой-то одной преступной группы, а является результатом различных мер, которые мы предпринимаем".

Президент добавила, что усилия властей Мексики касаются не только фентанила. "Напоминаю, было уничтожено 1193 лаборатории по производству метамфетаминов. Это также нанесло ущерб организованной преступности, который оценивается примерно в 43 млрд песо ($2,32 млрд по текущему курсу - ред.) за счет конфискаций, задержаний, а также изъятий огнестрельного оружия", - сообщила Шейнбаум.