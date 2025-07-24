Уровень воды в части Куры, проходящей через Сальян, снизился более чем на 4 метра

За последние два месяца уровень воды в части реки Кура, проходящей через территорию Сальянского района, упал более чем на 4 метра.

За последние два месяца уровень воды в части реки Кура, проходящей через территорию Сальянского района, снизился более чем на 4 метра.

Как сообщает аранское бюро Report, на это серьезно повлияла засушливая погода в последние дни.

Уровень воды в Куре продолжает быстро снижаться. Для выхода из ситуации на некоторые насосы устанавливаются дополнительные трубы, перед неработающими насосными станциями проводятся земляные работы для углубления, однако из-за низкого уровня воды в реке насосы не могут работать в полную мощность.

Специалисты считают, что процесс снижения уровня воды в реке, как ожидается, продолжится до августа.