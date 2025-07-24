Лига конференций УЕФА: Открыт счет в матче "Араз-Нахчыван" - "Арис"

В матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Араз-Нахчываном" и греческим "Арисом" открыт счёт.
Как передает Report, на стадионе "Далга Арена" счет открыли гости.
На 66-й минуте встречи гол в составе соперника забил Лорен Морон.
Стартовал второй тайм матча II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА "Араз-Нахчыван" - "Арис" (Греция).
Как сообщает Report, игра проходит на стадионе "Далга Арена".
Счет в игре пока не открыт.
Первый тайм матча II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Араз-Нахчыван" и "Арисом" (Греция) завершился.
Как сообщает Report, счет в игре не был открыт.
Матч обслуживает румынский рефери ФИФА Андрей Кивулете.
Стартовал матч II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Араз-Нахчыван" и "Арисом" (Греция).
Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Далга Арена".
Игру обслуживает румынский рефери FIFA Андрей Кивулете.
Фото: Мухаммед Агаев