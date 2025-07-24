Лига конференций УЕФА: Открыт счет в матче "Араз-Нахчыван" - "Арис"

Стартовал матч II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Араз-Нахчыван" и "Арисом" (Греция).

В матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Араз-Нахчываном" и греческим "Арисом" открыт счёт.

Как передает Report, на стадионе "Далга Арена" счет открыли гости.

На 66-й минуте встречи гол в составе соперника забил Лорен Морон.

21:08

Стартовал второй тайм матча II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА "Араз-Нахчыван" - "Арис" (Греция).

Как сообщает Report, игра проходит на стадионе "Далга Арена".

Счет в игре пока не открыт.

20:50

Первый тайм матча II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Араз-Нахчыван" и "Арисом" (Греция) завершился.

Как сообщает Report, счет в игре не был открыт.

Матч обслуживает румынский рефери ФИФА Андрей Кивулете.

20:05

Стартовал матч II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Араз-Нахчыван" и "Арисом" (Греция).

Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Далга Арена".

Игру обслуживает румынский рефери FIFA Андрей Кивулете.



Фото: Мухаммед Агаев