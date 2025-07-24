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МВФ: Ситуация в мировой экономике остается сложной из-за торговых разногласий

МВФ: Ситуация в мировой экономике остается сложной из-за торговых разногласий Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости.
Финансы
24 июля 2025 г. 19:25
МВФ: Ситуация в мировой экономике остается сложной из-за торговых разногласий

Мировая экономика демонстрирует сложную картину из-за торговых конфликтов и сохраняющейся высокой неопределённости.

Как передает Report, об этом заявила в четверг директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Говоря о глобальной экономике, мы видим, что индикаторы отражают сложную ситуацию, вызванную торговыми противоречиями… Мы отмечали период очень высокой неопределённости", - сказала она в ходе брифинга.

По словам Козак, торговые конфликты сопровождаются ростом пошлин на сталь, алюминий и медь, что влияет на всю международную торговлю.

Также она сообщила, что МВФ на следующей неделе завершит комплексную оценку влияния американских пошлин на мировую экономику. Козак напомнила, что в апреле эффективная ставка пошлин США снизилась с 25% до 14%, однако с тех пор она менялась в обе стороны, и новая итоговая оценка станет известна на следующей неделе.

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Версия на азербайджанском языке IMF: Qlobal iqtisadi vəziyyət ticarət gərginliyi səbəbindən çətin olaraq qalır

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