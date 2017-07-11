Прогноз: Биткоин подорожает в цене до 55 000 долларов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Биткион обойдет по популярности золото и скоро подорожает до 20 000 долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, об этом говорят эксперты фондовой биржи Wall Street.

По мнению одного из топ-стратегов Wall Street Томаса Ли, биткоин в течение ближайших 5 лет в популярности инвестирования обгонит золото. К 2022 году эта цифровая валюта, возможно, подорожает в цене до 55 000 долларов.

Аналитик полагает, что американские акции постепенно начнут падать в цене, а ограниченное предложение и растущий спрос должны с течением времени привести к удорожанию наиболее популярной криптовалюты.

"Майнинг" новых монет в биткоине замедлится к 2020 году. С другой стороны золото сейчас добывается ускоренными темпами. Ли предполагает, что наиболее заметно сдвиг интереса инвесторов может осуществиться именно от золота к биткоину. Причем это может случиться намного быстрее, нежели думают многие.