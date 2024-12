Микаил Джаббаров и Владанка Андреева обсудили новую Рамочную программу ООН по устойчивому развитию

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию представительства ООН в Азербайджане в соцсети "Х".

"Заключительная встреча года: Резидент-координатор ООН в Баку встретилась с министром экономики Микаилом Джаббаровым, чтобы обсудить подготовку новой Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития (2026-2030). На пути к "последнему этапу до 2030 года" эта новая программа станет основой для объединения усилий, направленных на обеспечение более экологичного и устойчивого будущего для народа Азербайджана", - говорится в публикации.