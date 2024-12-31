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Микаил Джаббаров и Владанка Андреева обсудили новую Рамочную программу ООН по устойчивому развитию

Микаил Джаббаров и Владанка Андреева обсудили новую Рамочную программу ООН по устойчивому развитию Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.
Финансы
31 декабря 2024 г. 13:05
Микаил Джаббаров и Владанка Андреева обсудили новую Рамочную программу ООН по устойчивому развитию

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию представительства ООН в Азербайджане в соцсети "Х".

"Заключительная встреча года: Резидент-координатор ООН в Баку встретилась с министром экономики Микаилом Джаббаровым, чтобы обсудить подготовку новой Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития (2026-2030). На пути к "последнему этапу до 2030 года" эта новая программа станет основой для объединения усилий, направленных на обеспечение более экологичного и устойчивого будущего для народа Азербайджана", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov və Vladanka Andreyeva BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə yeni Çərçivə Proqramını müzakirə ediblər
Версия на английском языке Mikayil Jabbarov, Vladanka Andreeva mull new UN Sustainable Development Cooperation Framework

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