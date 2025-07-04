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Азербайджанские истребители приняли участие в "слоновьей прогулке" в Конье

Азербайджанские истребители приняли участие в "слоновьей прогулке" в Конье Азербайджанские истребители приняли участие в "слоновьей прогулке" в Конье
Армия
4 июля 2025 г. 11:12
Азербайджанские истребители приняли участие в слоновьей прогулке в Конье

На международных учениях "Анатолийский орел - 2025" в турецком городе Конья состоялась "слоновья прогулка" (Elephant Walk) истребителей.

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, 75 боевых самолетов, участвующих в учениях, совершили торжественный полет перед зрителями во время парада.

В "слоновьей прогулке" также приняли участие два истребителя СУ-25 ВВС Азербайджана.

Позже истребители выполнили совместный полет.

В учениях, помимо Азербайджана и Турции, принимают участие делегации США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО, а в качестве наблюдателей - Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия.

Отметим, что используемый в военной авиации термин "слоновья прогулка" обозначает построение самолетов в тесном строю на взлетно-посадочной полосе перед взлетом и считается совместной демонстрацией силы в авиации.

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Версия на английском языке Azerbaijani jets participate in elephant walk at Anatolian Eagle - 2025 exercise
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qırıcıları Konyada "fil yürüşü"ndə iştirak edib, digər ölkələrin hərbi təyyarələri ilə birgə uçuş həyata keçirib

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