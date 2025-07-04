Азербайджанские истребители приняли участие в "слоновьей прогулке" в Конье

Азербайджанские истребители приняли участие в "слоновьей прогулке" в Конье

На международных учениях "Анатолийский орел - 2025" в турецком городе Конья состоялась "слоновья прогулка" (Elephant Walk) истребителей.

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, 75 боевых самолетов, участвующих в учениях, совершили торжественный полет перед зрителями во время парада.

В "слоновьей прогулке" также приняли участие два истребителя СУ-25 ВВС Азербайджана.

Позже истребители выполнили совместный полет.

В учениях, помимо Азербайджана и Турции, принимают участие делегации США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО, а в качестве наблюдателей - Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия.

Отметим, что используемый в военной авиации термин "слоновья прогулка" обозначает построение самолетов в тесном строю на взлетно-посадочной полосе перед взлетом и считается совместной демонстрацией силы в авиации.