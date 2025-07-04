Милли Меджлис одобрил назначение 4 новых судей Конституционного суда

11:09

Милли Меджлис одобрил назначение четырех новых судей Конституционного суда.

Как сообщает Report, вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно документу судьями Конституционного суда станут Рашид Рзаев, Отари Гваладзе, Фархад Тутаюк и Рауф Гулиев.

Новые судьи были приведены к присяге в парламенте.

Отметим, что Р.Рзаев ранее являлся председателем Хатаинского районного суда города Баку, Р.Гулиев - руководителем Аппарата Конституционного суда, а О.Гваладзе и Ф.Тутаюк работали в Администрации президента.