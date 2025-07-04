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Сахиль Бабаев: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают $74 млрд

Сахиль Бабаев: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают $74 млрд Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $74 млрд.
Финансы
4 июля 2025 г. 11:46
Сахиль Бабаев: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают $74 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают $74 млрд.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса, во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" в третьем чтении.

"Я считаю, что этот показатель будет постепенно увеличиваться. 2024 год был успешным для Азербайджана, были успешно реализованы макроэкономическая и макропруденциальная политика, государственные программы, в том числе программа "Великое возвращение", более 15 тыс. наших граждан начали обустраиваться на родных землях, были решены вопросы социального обеспечения, повысилась обороноспособность нашей страны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Strateji valyuta ehtiyatlarımız 74 milyard dolları keçib"

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