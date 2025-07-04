Сахиль Бабаев: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают $74 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $74 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают $74 млрд.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса, во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" в третьем чтении.

"Я считаю, что этот показатель будет постепенно увеличиваться. 2024 год был успешным для Азербайджана, были успешно реализованы макроэкономическая и макропруденциальная политика, государственные программы, в том числе программа "Великое возвращение", более 15 тыс. наших граждан начали обустраиваться на родных землях, были решены вопросы социального обеспечения, повысилась обороноспособность нашей страны", - сказал он.