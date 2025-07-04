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ММ ратифицировал два меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией

ММ ратифицировал два меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией ММ ратифицировал два меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией
Милли Меджлис
4 июля 2025 г. 11:49
ММ ратифицировал два меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Милли Меджлис ратифицировал два меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает Report, вопрос обсужден на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.

Это меморандум между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии о сотрудничестве в области защиты растений и карантина и меморандум между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Генеральным управлением транспорта Саудовской Аравии о взаимном признании сертификатов в соответствии с положением I/10 Международной конвенции о подготовке, дипломировании и несении вахты моряков 1978 года (с приложениями).

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Версия на азербайджанском языке MM Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı arasında iki Anlaşma Memorandumunu ratifikasiya edib

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