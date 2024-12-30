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Владанка Андреева почтила память погибших в авиакатастрофе вблизи Актау

Владанка Андреева почтила память погибших в авиакатастрофе вблизи Актау Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева почтила память погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи Актау.
Внешняя политика
30 декабря 2024 г. 12:25
Владанка Андреева почтила память погибших в авиакатастрофе вблизи Актау

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева почтила память погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию представительства ООН в Азербайджане в соцсети "Х".

"Постоянный координатор ООН в Баку совместно с FAO Azerbaijan и представителями UNDP в Азербайджане почтили память жертв авиакатастрофы самолета AZAL J2-8243, произошедшей 25 декабря. Allah rəhmət eləsin!", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva təyyarə qəzasında həlak olanların xatirəsini yad edib

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