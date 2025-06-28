О нас

Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник

Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник Тела азербайджанцев, убитых сотрудниками правоохранительных органов в российском городе Екатеринбурге, будут отправлены в Азербайджан в понедельник.
Происшествия
28 июня 2025 г. 15:39
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник

Тела азербайджанцев, убитых накануне в ходе рейда ФСБ России в Екатеринбурге, будут отправлены в Азербайджан в понедельник.

Как сообщает российское бюро Report, в настоящее время ведется работа по передаче тел семьям.

Отметим, что 27 июня ФСБ РФ провела рейд в Екатеринбурге якобы по делу об убийстве, совершенном в 2001 году. В результате рейда было задержано до 50 азербайджанцев, большинство из которых позже были отпущены. При этом в ходе рейда в своих квартирах были жестоко убиты два азербайджанца, несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, еще девять задержаны.

МИД Азербайджана в связи с инцидентом вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Баку, выразил ему решительный протест. Азербайджан ожидает от российской стороны расследования инцидента и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yekaterinburqda öldürülənlərin meyitləri bazar ertəsi Azərbaycana yola salınacaq 

Другие новости из категории

Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением
28 июня 2025 г. 13:09
В Тертере сгорел амбар, уничтожено 2 500 тюков сена, погибли 3 коровы
В Тертере сгорел амбар, уничтожено 2 500 тюков сена, погибли 3 коровы
28 июня 2025 г. 10:36
МВД предупреждает: Вылезать из люка или окна автомобиля запрещено законом
МВД предупреждает: Вылезать из люка или окна автомобиля запрещено законом
27 июня 2025 г. 21:51
МЧС продолжает поиски упавшего в яму в Бинагади человека
МЧС продолжает поиски упавшего в яму в Бинагади человека
27 июня 2025 г. 21:06
Полиция за сутки нашла 9 пропавших без вести граждан
Полиция за сутки нашла 9 пропавших без вести граждан
27 июня 2025 г. 17:51
Экс-президент футбольного клуба Шахдаг Губа найден мертвым в Стамбуле
Экс-президент футбольного клуба "Шахдаг Губа" найден мертвым в Стамбуле
27 июня 2025 г. 16:37
В Гусаре граждане Азербайджана и Пакистана пострадали в ДТП
ФотоВ Гусаре граждане Азербайджана и Пакистана пострадали в ДТП
27 июня 2025 г. 16:36
Полиция за сутки задержала 84 разыскиваемых граждан
Полиция за сутки задержала 84 разыскиваемых граждан
27 июня 2025 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi