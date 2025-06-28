Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник

Тела азербайджанцев, убитых сотрудниками правоохранительных органов в российском городе Екатеринбурге, будут отправлены в Азербайджан в понедельник.

Тела азербайджанцев, убитых накануне в ходе рейда ФСБ России в Екатеринбурге, будут отправлены в Азербайджан в понедельник.

Как сообщает российское бюро Report, в настоящее время ведется работа по передаче тел семьям.

Отметим, что 27 июня ФСБ РФ провела рейд в Екатеринбурге якобы по делу об убийстве, совершенном в 2001 году. В результате рейда было задержано до 50 азербайджанцев, большинство из которых позже были отпущены. При этом в ходе рейда в своих квартирах были жестоко убиты два азербайджанца, несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, еще девять задержаны.

МИД Азербайджана в связи с инцидентом вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Баку, выразил ему решительный протест. Азербайджан ожидает от российской стороны расследования инцидента и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие.