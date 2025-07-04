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В 8 медучреждениях Азербайджана создана "умная транспортная система" ​​

В 8 медучреждениях Азербайджана создана "умная транспортная система" ​​ В 8 медучреждениях Азербайджана создана "умная транспортная система
Здоровье
4 июля 2025 г. 11:36
В 8 медучреждениях Азербайджана создана умная транспортная система ​​

В Азербайджане в 8 подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждениях в целях точного и качественного отслеживания и ускорения процесса сбора и транспортировки лабораторных образцов создана ​​"умная транспортная система".

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, данная система дает возможность отслеживать все этапы транспортировки пробирок в режиме онлайн, регистрировать их и выявлять утерянные при транспортировке пробирки.

Также максимально упрощена сортировка образцов. Все это служит минимизации человеческого фактора и получению точных результатов.

Медицинские учреждения в ведении Республиканского педиатрического центра оснащены самыми современными приборами и программным обеспечением. Полностью автоматическая система в лабораториях имеет новейшие международные стандарты и сертификаты. Планируется установка указанных приборов и программного обеспечения также в других подведомственных TƏBİB медучреждениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 8 tibb müəssisəsində “ağıllı daşıma sistemi” qurulub

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