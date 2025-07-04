О нас

Джейхун Байрамов провел встречу с замгенсека ООН в Ханкенди

Джейхун Байрамов провел встречу с замгенсека ООН в Ханкенди Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 11:29
Джейхун Байрамов провел встречу с замгенсека ООН в Ханкенди

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной.

Как сообщили Report в МИД, встреча состоялась в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и UNESCAP. Алишахбана выразила благодарность за приглашение на саммит и инициативу Азербайджана принять в 2026 году 82-ю сессию UNESCAP.

Было отмечено растущее значение Азербайджана как на региональном, так и на международном уровне, в том числе вклад страны в миссию ООН. Были положительно оценены проведение в Баку юбилейного саммита SPECA в 2023 году и успешное председательство на климатической конференции COP29 в 2024 году.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в области климатических изменений, развития зеленой энергетики, транспортных коридоров, технологий и цифровизации. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобального развития.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Xankəndidə BMT rəsmisi ilə görüşüb

Экслюзивные новости

В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi