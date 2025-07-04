Милли Меджлис утвердил исполнение госбюджета на 2024 год

Милли Меджлис утвердил исполнение госбюджета на 2024 год

Сегодня на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса в III чтении был принят законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Как сообщает Report, доходы бюджета в прошлом году составили 37 млрд 161,8 млн манатов, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом и на 2,1% больше прогноза.

Расходы бюджета составили 37 млрд 713,6 млн манатов, что на 3,4% больше в годовом сравнении и на 5,1% меньше прогноза.

В течение года дефицит бюджета составил 551,8 млн манатов или 0,4% ВВП.