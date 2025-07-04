Пашинян: Надеюсь, США внесут фундаментальный вклад в установление долгожданного мира в регионе

США внесут фундаментальный вклад в установление долгожданного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

США внесут фундаментальный вклад в установление долгожданного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна американскому президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости США.

"Высоко оцениваю Ваше видение прекращения конфликтов и установления мира во всем мире. Надеюсь, что под Вашим руководством США внесут фундаментальный вклад в установление долгожданного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - сказано в послании.

Пашинян отметил, что Армения подтверждает "неизменную приверженность правительства повестке мира, основанного на принципах суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно-признанных границ, а также разблокирования региональной инфраструктуры.

Он отметил, что Ереван придает большое значение углублению стратегического партнерства с США и расширению сотрудничества во всех отраслях, представляющих взаимный интерес, в том числе в торговле, высоких технологиях, энергетике, горнодобывающей промышленности, транспорте и инфраструктуре.