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ВСУ: ВС России осуществили рекордное количество атак по территории Украины

ВСУ: ВС России осуществили рекордное количество атак по территории Украины Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ (радиоэлектронная борьба) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 478 из 550 задействованных ВС России средств воздушного нападения.
В регионе
4 июля 2025 г. 11:46
ВСУ: ВС России осуществили рекордное количество атак по территории Украины

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ (радиоэлектронная борьба) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 478 из 550 задействованных ВС России средств воздушного нападения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказано в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что Киев был основным направлением удара.

"В ночь на 4 июля ВС РФ атаковали 550 средствами воздушного нападения: - 539 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск", - сказано в сообщении.

Кроме того, по территории Украины была выпущена одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области; шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской области; четыре крылатые ракеты "Искандер-К" из Курской и Воронежской области.

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