АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ

Азиатский банк развития (АБР) готов предоставить суверенный заем в размере до 1 млрд долларов на декарбонизацию ЗАО "Бакинский метрополитен" с целью создания "умного" и устойчивого городского транспорта будущего.

Азиатский банк развития (АБР) готов предоставить Азербайджану кредит на сумму до 1 млрд долларов на развитие ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом Report сообщили в АБР.

Там подчеркнули, что целью проекта является создание "умного" и устойчивого городского транспорта будущего.

В банке отметили, что заем предполагается в рамках более масштабной инвестиционной программы общей стоимостью 2 млрд долларов.

В АБР подчеркнули, что также предлагается оказание технической помощи, направленной на модернизацию Бакинского метрополитена путем повышения энергоэффективности и внедрения технологий чистой энергии.

"Техническая помощь предусматривает оценку возможностей модернизации инфраструктуры с целью сокращения энергопотребления и эксплуатационных расходов, а также интеграцию решений в области возобновляемой энергии, таких как солнечная энергия и системы накопления энергии на батареях (BESS). В рамках технической помощи также предлагается изучить внедрение интеллектуальных систем управления энергией и соответствующих приложений для оптимизации работы, включая предиктивное обслуживание и продвинутую аналитическую обработку данных", - подчеркнули в банке.

По мнению АБР, Бакинский метрополитен играет ключевую роль в формировании низкоуглеродной, инклюзивной и эффективной городской транспортной сети.

Отметим, что в мае текущего года ЗАО "Бакинский метрополитен" и АБР договорились о разработке новой концепции сотрудничества по трем ключевым направлениям: обеспечения энергоэффективности, эффективной эксплуатации инфраструктуры, а также внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и принятие решений на основе данных.

До конца 2025 года планируется приступить к совместной реализации ряда мероприятий, направленных на разработку технико-экономического обоснования и внедрение проектов с применением международного опыта и экспертизы.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк предоставил стране более 5 млрд долларов США в виде кредитов, в том числе 1,5 млрд долларов на транспортные проекты, 1,7 млрд долларов на энергетические проекты.

В настоящее время стороны обсуждают новую Стратегию партнерства банка с Азербайджаном, рассчитанную на 2025-2029 годы.