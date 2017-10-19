ГНФАР не смог выполнить прогноз по бюджету

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 12 045,1 млн манатов, расходы - 12 783,7 млн манатов. В бюджете образовался дефицит в 783,6 млн манатов. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

За 9 месяцев года прогноз по доходу бюджета перевыполнен на 0,2%, это на 1,942 млрд или 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, за отчетный период министерство налогов выполнило прогноз по доходам на 100,1%, обеспечив выплату в госбюджет 5 224,8 млн манатов. Это на 298,5 млн манатов или 6,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Из этих средств 73,2% или 3 825,8 млн манатов приходятся на долю поступлений из ненефтяного сектора.

Государственный таможенный комитет выполнил прогноз на 117,8%, обеспечив выплату в госбюджет 1 950,4 млн манатов, что на 296,6 млн манатов или 17,9% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составил 4,3 млрд манатов, что на 275 млн манатов или 6% ниже прогноза.

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций составили 246,7 млн манатов, что на 53,8 млн манатов или 27,9% больше, чем в прошлом году.

Прогноз по расходной части бюджета за 9 месяцев выполнен на 100,7%, что на 2 161,5 млн манатов или 20,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период 38,1% или 4 865,1 млн манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 351,4 млн манатов или 7,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Из расходов на государственные капиталовложения на строительство и реконструкцию объектов науки, образования, здравоохранения, социальных, культурных, спортивных и других объектов социально-культурного и бытового назначения было направлено 514,7 млн манатов, на строительство и реконструкцию инфраструктуры в сфере энергетики, водоснабжения и газоснабжения, транспорта, коммунального хозяйства, мелиорации и других сфер – 1 666,1 млн манатов, на финансирование инвестиционных проектов в Нахчыванской Автономной Республике – 64,9 млн манатов.

Отметим, что в январе-сентябре доходы сводного бюджета составили 17 586,9 млн манатов, расходы - 16 972,4 млн манатов, профицит - 614,5 млн манатов.