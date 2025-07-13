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ЕС и Индонезия достигли договоренности по свободной торговле

ЕС и Индонезия достигли договоренности по свободной торговле Евросоюз и Индонезия достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле.
Другие страны
13 июля 2025 г. 18:58
ЕС и Индонезия достигли договоренности по свободной торговле

Евросоюз и Индонезия достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле.

Как передает Report, об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Очень рада сообщить, что мы только что достигли политического соглашения по амбициозному соглашению о свободной торговле. Это соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Мы называем это CEPA. После 10 лет переговоров мы добились прорыва… Рассчитываю, что мы оформим это соглашение в кратчайшие сроки", - сказала она.

Соглашение с Индонезией было достигнуто на фоне решения США о введении дополнительных пошлин в размере 30% на весь европейский импорт. Фон дер Ляйен не скрывала, что соглашение стало важным для ЕС именно на фоне разногласий с Вашингтоном.

"Я могу сказать, что именно в связи с нестабильной геополитической и международной экономической ситуацией для нас так важно диверсифицировать наши экономические партнерские связи", - сказала она.

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