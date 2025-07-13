Еврокомиссар: ЕС в 2024 году потратил на закупку газа РФ больше, чем на помощь Украине

Еврокомиссар: ЕС в 2024 году потратил на закупку газа РФ больше, чем на помощь Украине

Евросоюз в 2024 году потратил на закупку российского газа больше средств, чем на помощь Украине.

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Евросоюз в 2024 году потратил на закупку российского газа больше средств, чем на помощь Украине. Как передает Report , об этом заявил в интервью газете La Repubblica еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Еще в 2024 году мы потратили на закупку газа в России сумму, превышающую по общему помощь Украине", - сказал он, называя это "парадоксом". Еврокомиссар подтвердил цель Еврокомиссии полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Он также отметил необходимость развития альтернативной возобновляемой и атомной энергетики для того, чтобы "не попадать в новую зависимость". "Мы должны быть внимательны, чтобы не повторить ошибку и не перейти от одной зависимости к другой, поэтому мы диверсифицируем наши источники поставок энергоносителей. Сейчас наш первый поставщик газа - Норвегия, затем следуют США, и на данный момент нас это устраивает", - подчеркнул он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram