Еврокомиссар: ЕС в 2024 году потратил на закупку газа РФ больше, чем на помощь Украине

Евросоюз в 2024 году потратил на закупку российского газа больше средств, чем на помощь Украине.
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"Еще в 2024 году мы потратили на закупку газа в России сумму, превышающую по общему помощь Украине", - сказал он, называя это "парадоксом".
Еврокомиссар подтвердил цель Еврокомиссии полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Он также отметил необходимость развития альтернативной возобновляемой и атомной энергетики для того, чтобы "не попадать в новую зависимость".
"Мы должны быть внимательны, чтобы не повторить ошибку и не перейти от одной зависимости к другой, поэтому мы диверсифицируем наши источники поставок энергоносителей. Сейчас наш первый поставщик газа - Норвегия, затем следуют США, и на данный момент нас это устраивает", - подчеркнул он.