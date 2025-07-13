Афганистан заявил об успешном выполнении всех условий для международного признания

Министр информации и культуры Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве Афганистана) Хайрулла Хайрхва заявил, что все условия для официального международного признания страны выполнены.

Министр информации и культуры Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве Афганистана) Хайрулла Хайрхва заявил, что все условия для официального международного признания страны выполнены.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Власти Афганистана выполнили все условия, необходимые для официального международного признания в соответствии с соглашением о восстановлении мира в Афганистане, достигнутым в Дохе", — заявил афганский чиновник, имея в виду договоренности 2020 года.

Он также отметил, что официальное признание ИЭА положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране и, в частности, поможет привлечь инвестиции из-за рубежа. Хайрхва призвал международное сообщество взять пример с России и принять реальное положение дел.

"В Афганистане восстановлена безопасность, прекращено производство наркотиков и искоренена коррупция", — сказал министр и добавил, что эти достижения важны не только для самой страны, но и для всего мира.

Хайрхва также отметил, что несколько государств уже сотрудничают с ИЭА и близки к признанию его правительства. Министр заявил, что нынешней администрации впервые за десятилетия удалось стабильную централизованную власть на всей территории страны.