SpaceX заявила о потере прототипа Starship в ходе испытательного полета

Прототип корабля Starship разрушился в ходе седьмого испытательного полета.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Корабль Starship подвергся внештатному разрушению во время фазы подъема. Команды продолжат анализировать данные сегодняшних летных испытаний, чтобы лучше понять основную причину этого", - говорится в сообщении.

Связь со второй ступенью Starship была потеряна примерно через 8,5 минуты полета.

Тем не менее спустя около семи минут после запуска многоразовый ускоритель Super Heavy совершил посадку на специальную платформу Mechazilla.

Пользователи Х позднее стали выкладывать в сеть кадры падения предположительно обломков разрушившегося в стратосфере корабля Starship.