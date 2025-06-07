В Бундесвере выступили за полное оснащение ВС к 2028 году

Глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (ВС ФРГ) Аннетт Леник-Эмден заявила о необходимости полного оснащения Бундесвера к 2028 году.

Глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (ВС ФРГ) Аннетт Леник-Эмден заявила о необходимости полного оснащения Бундесвера к 2028 году.

Как передает Report, об этом сказала Леник-Эмден в интервью газете Tagesspiegel.

При этом она выразила уверенность, что график полного оснащения Бундесвера будет выполнен и что крупная сумма денежных средств, которая стала доступна в результате реформы долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает), также может быть использована для своевременной закупки оборудования.

Она сообщила, что управление к концу года представит в Бундестаг около 100 предложений по закупкам, отметив, что в настоящее время приоритетными являются закупки крупногабаритного оборудования.

"Например, мы закупим больше систем типа Skyranger или преемника бронетранспортера Fuchs. Мы уже подписали рамочные соглашения на производство дополнительных танков Leopard. В духе расширения европейского сотрудничества мы также открыли эти соглашения для других стран - к нам присоединились, например, Литва и Нидерланды", - резюмировала она.

Как пишет Tagesspiegel, запланированный закон об ускорении закупок в Бундесвере должен быть принят кабинетом министров ФРГ 16 июля.