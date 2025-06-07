Янник Синнер стал первым за 15 лет теннисистом, обыгравшим Джоковича четыре раза подряд

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер стал первым за последние 15 лет теннисистом, которому удалось одержать четыре победы подряд над Новаком Джоковичем.

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер стал первым за последние 15 лет теннисистом, которому удалось одержать четыре победы подряд над Новаком Джоковичем.

Как сообщает Report, 23-летний спортсмен добился этого, выиграв у сербского теннисиста в полуфинале турнира "Ролан Гаррос" со счетом 3:0.

Ранее Синнер одерживал победу над Джоковичем в финале Кубка Дэвиса в 2023 году, а также в 2024 году на Открытом чемпионате Австралии и турнире в Шанхае.

Таким образом, Синнер стал пятым теннисистом в истории, которому удалось победить Джоковича четыре раза подряд. До него это удавалось Энди Роддику в период с 2009 по 2010 год, Рафаэлю Надалю (пять побед в 2008-2009 гг.), Роджеру Федереру (2006-2007 гг.) и Жо-Вильфриду Цонге (2008-2009 гг.).

Отметим, что 8 июня Янник Синнер сыграет в финале "Ролан Гаррос" против испанца Карлоса Алькараса.