Минобороны РФ заявило о начале гуманитарной акции по репатриации тел военных ВСУ и обмену пленными

Россия приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих и по обмену пленными.

Россия приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих и по обмену пленными.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

"Обмену подлежат две категории - это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет", - сказал Зорин.

По его словам, "в настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена".

"В колонне находятся 1212 тел. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек", - уточнил Зорин.