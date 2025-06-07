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Россия не пустила более 20 тонн томатов из Турции

Россия не пустила более 20 тонн томатов из Турции Россия не пустила партию томатов весом 20,4 тонны, доставленную из Турции через морской порт Туапсе.
Бизнес
7 июня 2025 г. 17:08
Россия не пустила более 20 тонн томатов из Турции

Россия не пустила партию томатов весом 20,4 тонны, доставленную из Турции через морской порт Туапсе.

Как сообщает Report, об этом проинформировали в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор).

По данным ведомства, 4 июня в ходе фитосанитарного контроля специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партии томатов карантинного вредителя - южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta).

"Наличие живых особей подтвердил филиал Всероссийского центра карантина растений в Новороссийске. Поскольку вредитель представляет угрозу для сельского хозяйства России, ввоз продукции в страну был запрещен. Принято решение о ее уничтожении с целью предотвращения распространения моли на территории РФ", - говорится в сообщении.

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