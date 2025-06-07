"Манчестер Сити" готов продать своего футболиста за 40 млн евро

Английский клуб "Манчестер Сити" может расстаться со своим футболистом Джеком Грилишем.

Английский клуб "Манчестер Сити" может расстаться со своим футболистом Джеком Грилишем.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, "горожане" готовы продать 28-летнего вингера за 40 млн евро, хотя в 2021 году отдали за него 117 млн - клубный рекорд.

Интерес к Грилишу проявляют сразу несколько клубов: "Астон Вилла" (его бывший клуб), "Ньюкасл", "Эвертон", "Вест Хэм", "Атлетико", а также "Наполи", который планирует бесплатно подписать Кевина де Брюйне и может объединить двух звезд Сити в Италии.

Контракт Грилиша действует до лета 2027 года, его зарплата составляет более 300 тысяч евро в неделю.