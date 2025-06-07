О нас

"Манчестер Сити" готов продать своего футболиста за 40 млн евро

"Манчестер Сити" готов продать своего футболиста за 40 млн евро Английский клуб "Манчестер Сити" может расстаться со своим футболистом Джеком Грилишем.
Футбол
7 июня 2025 г. 17:56
Манчестер Сити готов продать своего футболиста за 40 млн евро

Английский клуб "Манчестер Сити" может расстаться со своим футболистом Джеком Грилишем.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, "горожане" готовы продать 28-летнего вингера за 40 млн евро, хотя в 2021 году отдали за него 117 млн - клубный рекорд.

Интерес к Грилишу проявляют сразу несколько клубов: "Астон Вилла" (его бывший клуб), "Ньюкасл", "Эвертон", "Вест Хэм", "Атлетико", а также "Наполи", который планирует бесплатно подписать Кевина де Брюйне и может объединить двух звезд Сити в Италии.

Контракт Грилиша действует до лета 2027 года, его зарплата составляет более 300 тысяч евро в неделю.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Manchester City prepared to sell Jack Grealish for £40 million
Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" futbolçusunu 40 milyon avroya satmağa razıdır

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
2 июня 2025 г. 14:37
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
2 июня 2025 г. 22:18
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
3 июня 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi