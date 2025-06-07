Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей об опасностях в дождливую погоду

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило водителей об опасностях на дорогах в дождливую погоду.
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"В таких случаях, поскольку водные слои, образующиеся на поверхности дороги, не всегда визуально различимы водителями, в автомобилях, въезжающих в эти участки, происходит гидропланирование (аквапланирование) – то есть потеря контакта между шиной и дорогой.
Указанное явление особенно опасно при высокой скорости. Внезапное торможение или резкий маневр рулем в таких условиях приводит к потере управления автомобилем и увеличению рисков, которые могут привести к аварии.
Главное управление дорожной полиции рекомендует водителям строго соблюдать следующие правила с учетом погодных условий и дорожного покрытия:
- Не превышать скорость при движении в дождливую погоду;
- Постоянно контролировать техническое состояние шин, в частности особенно глубину протектора;
- При въезде в лужу не использовать тормоз и удерживать руль в стабильном положении;
- Увеличить дистанцию с другими транспортными средствами.
Помните, что невидимые слои воды создают неожиданные опасности на дороге. Каждый водитель должен обеспечивать безопасность как свою, так и других участников движения, действуя в соответствии с погодными и дорожными условиями", - указали в дорожной полиции.