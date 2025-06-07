Россия заявила о срыве Украиной обмена пленными, в Киеве информацию опровергли

Заявления российской стороны о том, что Украина якобы перенесла обмен пленными, запланированный на выходные, а также о репатриации тел, не соответствуют действительности.
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Там подчеркнули, что Украина передала списки на обмен, а Россия предоставила списки, "не соответствующие договоренностям".
"Что касается репатриации тел – действительно была достигнута договоренность. Однако дата не была согласована. Вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма российская сторона прибегла к односторонним действиям, не согласованным в рамках совместного процесса", - отметили в Координационном штабе.
Ранее руководитель российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина якобы перенесла обмен пленными. По его словам, первая партия из 1 212 тел уже доставлена в район обмена в рефрижераторах, что подтвердил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
Также был передан список из 640 украинских военнопленных, которые подпадают под согласованные категории. Однако российская сторона обвиняет Украину в "неожиданном" переносе обмена и передачи тел на неопределенный срок. По заявлению РФ, украинская делегация не прибыла на место обмена.
Напомним, что на переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации также согласовали обмен "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.