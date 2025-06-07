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ХАМАС пригрозил убить заложника из-за приближения ЦАХАЛ к месту его содержания в Газе

ХАМАС пригрозил убить заложника из-за приближения ЦАХАЛ к месту его содержания в Газе Палестинское движение ХАМАС пригрозило убить одного из израильских заложников, к месту содержания которого в секторе Газа подошли военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Другие страны
7 июня 2025 г. 18:12
ХАМАС пригрозил убить заложника из-за приближения ЦАХАЛ к месту его содержания в Газе

Палестинское движение ХАМАС пригрозило убить одного из израильских заложников, к месту содержания которого в секторе Газа подошли военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовал представитель военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"Израильские военные окружили место содержания заложника Матана Цангаукера, и мы подтверждаем, что им не удастся освободить его живым. Вся ответственность за его смерть будет лежать на израильской армии", - написал он.

Данных о том, где именно содержится пленник, не приводится.

ЦАХАЛ 7 июня обнаружил в секторе Газа останки погибшего заложника, похищенного палестинскими радикалами во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года и имевшего подданство Таиланда. 5 июня израильским военным удалось обнаружить и вывезти из анклава останки еще двух пленников.

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Версия на английском языке Hamas says IDF troops ‘besieging’ part of Gaza where hostage Matan Zangauker is held

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